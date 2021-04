Elisabetta Gregoraci: “E’ ancora sotto i ferri, sono in ansia” (Di giovedì 8 aprile 2021) Da quando ha lasciato il Grande Fratello Vip, non c'è settimana in cui non si parli di Elisabetta Gregoraci. Molto dipende da Pierpaolo Pretelli, il suo ex amico speciale che dopo essersi infatuato di lei nella casa di Cinecittà ed essere stato cortesemente "rimbalzato", prima ha trovato ristoro in una bella storia d'amore con l'altra coinquilina Giulia Salemi e poi non ha lesinato commenti velenosi proprio sulla Gregoraci. Ma anche Ely, ex moglie di Flavio Briatore, ha guadagnato sui social un grande appeal, e ogni sua confessione o riflessione ottiene sempre centinaia di interazioni e commenti affezionati. Non poteva fare eccezione l'ultimo post, decisamente allarmato, in cui aggiorna i sostenitori sulle condizioni di salute della sua cagnetta Diva, costretta a sottoporsi a una delicata operazione ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 8 aprile 2021) Da quando ha lasciato il Grande Fratello Vip, non c'è settimana in cui non si parli di. Molto dipende da Pierpaolo Pretelli, il suo ex amico speciale che dopo essersi infatuato di lei nella casa di Cinecittà ed essere stato cortesemente "rimbalzato", prima ha trovato ristoro in una bella storia d'amore con l'altra coinquilina Giulia Salemi e poi non ha lesinato commenti velenosi proprio sulla. Ma anche Ely, ex moglie di Flavio Briatore, ha guadagnato sui social un grande appeal, e ogni sua confessione o riflessione ottiene sempre centinaia di interazioni e commenti affezionati. Non poteva fare eccezione l'ultimo post, decisamente allarmato, in cui aggiorna i sostenitori sulle condizioni di salute della sua cagnetta Diva, costretta aporsi a una delicata operazione ...

Advertising

ildiariodieg : da settembre mi sono innamorata di : elisabetta gregoraci matilde brandi ( periodo tosto febbraio ) elisa isoard… - 9s6NRWM8WjqSdWg : Elisabetta gregoraci un marchio una garanzia.Diffidate dalle imitazioni ???? - 9s6NRWM8WjqSdWg : Per seguire Elisabetta gregoraci bisogna essere come lei puri e semplici??#eligreg - 9s6NRWM8WjqSdWg : Nella vita ti possono piacere in tanti ma solo uno ti ruba il cuore e il nostro appartiene a Elisabetta gregoraci ????#eligreg - gregoraci_queen : RT @9s6NRWM8WjqSdWg: Elisabetta gregoraci è come la Nutella....crea dipendenza????#eligreg -