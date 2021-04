Ecco come la regina Elisabetta "punisce" chi non merita la sua stima (Di giovedì 8 aprile 2021) Tutti i foulard della regina Elisabetta guarda le foto Evita di annunciarlo ufficialmente, e insiste a mantenere segreto l’intero processo, ma la regina Elisabetta si dimostra comunque inesorabile nei confronti di coloro che, ricevute le sue prestigiose onorificenze a corte, poi si dimostrano non solo non meritevoli ma anche potenzialmente dannosi per la monarchia. La regina Elisabetta e il ritiro delle onoreficenze, perché Solo lo scorso anno, sono state ben nove le onorificenze cancellate o annullate dalla sovrana. Tra ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 aprile 2021) Tutti i foulard dellaguarda le foto Evita di annunciarlo ufficialmente, e insiste a mantenere segreto l’intero processo, ma lasi dimostra comunque inesorabile nei confronti di coloro che, ricevute le sue prestigiose onorificenze a corte, poi si dimostrano non solo non meritevoli ma anche potenzialmente dannosi per la monarchia. Lae il ritiro delle onoreficenze, perché Solo lo scorso anno, sono state ben nove le onorificenze cancellate o annullate dalla sovrana. Tra ...

