Denise Pipitone è ancora una ragazza scomparsa: le parole di mamma e papà

Oggi a mente lucida, Piera Maggio e Pietro Pulizzi hanno affidato i social il loro commento dopo tutto quello che è successo nelle ultime due settimane. Sentimenti molto diversi si sono certamente rincorsi nelle vite dei genitori di Denise Pipitone: dalla speranza alla paura, dalla gioia al dolore, dalla fiducia alla rabbia. Purtroppo però l'attesa non ha portato al risultato sperato e oggi, dopo 17 anni, Denise è ancora una ragazza scomparsa. Siamo abituati a parlare di lei come di una bambina, ma oggi Denise ha, e vogliamo usare il tempo presente con la speranza che sia ancora viva, vent'anni. La ragazza russa che somiglia tanto a Denise e anche a Piera Maggio, Olesya Rostova, non è la piccola ...

