Chiesa è tanto forte quanto insopportabile Quindi è fortissimo | un alieno nel calcio italiano

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 aprile 2021) Scriviamo di Federicocoi guanti da forno. Scotta. Brucia. Hysaj è ancora lì che si gira e si volta e non ci si raccapezza, come fanno i cani quando cercano di mordersi la coda punta dalle zecche. E le macerie della difesa del Napoli fumano. Magari servirebbe un po’ di tatto, per parlare di Federico. Magari è ancora presto. Ma tocca farlo, prima o poi. Federicoè dirompente. E lo è per la Juve, ovviamente, ma lo è più in generale per il. Perché, nelle pause tra un tuffo e l’indignazione per il torto capitale che crede di aver subito – lo sguardo di stupore mentre protesta… Carmelo Bene spostati! – ha preso a sfregiare la mestizia della Serie A con una roncola. A capocchia, alla cieca, con una furia sconosciuta a queste lande ormai consumate dal primato tattico. È un ...