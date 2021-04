Che normalità è quella a cui vogliamo tornare? (di S. Mentana) (Di giovedì 8 aprile 2021) Un brindisi tra amici e quattro chiacchiere a un tavolino di un piccolo bar, una stretta di mano per presentarsi a una persona nuova, un sincero abbraccio di saluto. Una lezione di gruppo in palestra, una sala cinematografica semivuota al pomeriggio, un coro alzato dai tifosi allo stadio per salutare l’ingresso in campo della propria squadra. Niente di insolito, niente che avesse bisogno d’essere definito, niente che fosse diverso da ciò che si poteva vedere ogni giorno in una qualsiasi città del globo. Niente di più distante da ciò che facciamo oggi, tanto che abbiamo sentito la necessità di attaccare su tutte queste semplici azioni l’etichetta di “normalità”. Questa parola, dal significato scontato quanto arbitrario, non aveva nemmeno bisogno di essere pronunciata fino a prima della pandemia, ma da un anno a questa parte ci accompagna nella costruzione di una vita ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 aprile 2021) Un brindisi tra amici e quattro chiacchiere a un tavolino di un piccolo bar, una stretta di mano per presentarsi a una persona nuova, un sincero abbraccio di saluto. Una lezione di gruppo in palestra, una sala cinematografica semivuota al pomeriggio, un coro alzato dai tifosi allo stadio per salutare l’ingresso in campo della propria squadra. Niente di insolito, niente che avesse bisogno d’essere definito, niente che fosse diverso da ciò che si poteva vedere ogni giorno in una qualsiasi città del globo. Niente di più distante da ciò che facciamo oggi, tanto che abbiamo sentito la necessità di attaccare su tutte queste semplici azioni l’etichetta di “”. Questa parola, dal significato scontato quanto arbitrario, non aveva nemmeno bisogno di essere pronunciata fino a prima della pandemia, ma da un anno a questa parte ci accompagna nella costruzione di una vita ...

