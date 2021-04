CDP-Regione Lazio | protocollo per riqualificazione Palazzo della Regione

(Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti ehanno firmato unper lae l’ammodernamento del, in particolar modo per quanto riguarda l’efficientamento energetico e la risposta antisismica. L’intesa prevede anche di individuare ulteriori interventi di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale per interventi di edilizia sanitaria, scolastica e/o pubblica. Cassa Depositi e Prestiti affiancherà lacon attività di consulenza di tipo tecnico-amministrativa, con un focus sulle fasi di sviluppo del progetto e nella stesura dei documenti delle gare di servizi e lavori. “Questo accordo, che ha la durata di 2 anni, rientra nel PNRR ...

