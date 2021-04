Cashback confermato in Senato | bocciata la mozione di FdI

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ilnon approva lapresentata da FdI per l’eliminazione delma alla votazione si spacca la maggioranza Ilboccia lapresentata da Fratelli d’Italia per l’abolizione del, la maggioranza supera lo scoglio approvando un ordine del giorno che impegna il governo ad approfondire il monitoraggio del programma di rimborso “anche al fine di adottare eventuali provvedimenti correttivi“. Restano però le divisioni all’interno della maggioranza. A gennaio lacon la quale FdI chiedeva l’eliminazione delper destinare le somme a disposizione al sostegno delle categorie commerciali più colpite dalle restrizione fu firmata anche da Forza Italia e Lega. Al momento della votazione Fi e Lega, che ...

Nexi è leader di mercato in Italia nel segmento dell'emissione di carte, quindi ilè ... Gli analisti del broker hanno alzato da 54,50 a 55,00 euro il target del titolo ela ...Nexi è leader di mercato in Italia nel segmento dell'emissione di carte, quindi ilè ... Gli analisti del broker hanno alzato da 54,50 a 55,00 euro il target del titolo ela ...Molto probabile è che Lega e Forza Italia chiedano dei cambiamenti alla normativa sul cashback che, a questo punto, il governo potrebbe prendere in seria considerazione. Conviene comprare azioni Nexi ...Nessuno stop (almeno per ora) ma una più generica correzione all’orizzonte per il cashback che si salva in corner ma resta ... Il Pd, con Enrico Letta, ha preso le parti di Fdi e lo ha confermato dopo ...