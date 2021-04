Benzema verso il Clasico | «La partita più bella del mondo | entreremo in campo per vincere»

(Di giovedì 8 aprile 2021) Karimsuona la carica in vista deldi sabato tra Real Madrid e Barcellona Karim, bomber del Real Madrid, ai canali ufficiali della Liga ha parlato delcontro il Barcellona che si disputerà sabato sera. «È lapiùdele la affronteremo come se fosse una finale. Real e Barcellona sono due squadre che hanno una grande storia e come sempre sarà unadifficile contro una squadra a cui piace avere il controllo della palla. Noiinper. I blaugrana hanno un buon portiere e poi c’è Messi, un giocatore che fa tutto. Dobbiamo stare molto attenti perché è molto pericoloso». Leggi su Calcionews24.com

Karim Benzema suona la carica in vista del Clasico di sabato tra Real Madrid e Barcellona Karim Benzema, bomber del Real Madrid, ai canali ufficiali della Liga ha parlato del Clasico contro il Barcell ...