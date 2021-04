Beautiful | Brooke e Bill tradiscono Ridge e Katie | il segreto esce fuori

Advertising

infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 8 aprile 2021: Eric sconvolto da Brooke - infoitcultura : Beautiful anticipazioni oggi 8 aprile: Brooke vuole l’appoggio di Eric - zazoomblog : Beautiful anticipazioni: Quinn minaccia Brooke di ucciderla - #Beautiful #anticipazioni: #Quinn - zazoomblog : Beautiful anticipazioni 8 aprile 2021: Eric sconvolto da Brooke - #Beautiful #anticipazioni #aprile - TerValentino : RT @acrosticorvo: B rooke E sigendo A ltri U omini T ira I ncessantemente F uori U mide L acrime. #twittamibeautiful #brooke #scritturebre… -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful Brooke

Le anticipazioni segnalano che la Logan e lo Spencer tradiscono rispettivamente Ridge e Katie; si pentono immediatamente del bacio, ma non sanno che Shauna li sta spiando dalla ...Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di, dal 12 al 17 aprile. Va avanti la guerra personale trae Quinn. Le due donne si odiano e non possono più convivere. Addirittura Quinn minaccia di eliminare la rivale se la troverà ...Anticipazioni e trame di Beautiful, Una vita e DayDreamer di oggi, 8 aprile 2021: Brooke chiede a Eric la testa di Shauna e Quinn; Ursula va in carcere ...Accade di nuovo: Brooke e Bill si ritrovano e tradiscono rispettivamente Ridge e Katie. Le anticipazioni di Beautiful segnalano che c’è un bacio tra i due ex amanti, che li mette in serie difficoltà.