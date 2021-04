AstraZeneca solo agli over 60. Ma gli italiani non lo vogliono più! (Di giovedì 8 aprile 2021) di Redazione. Il tira e molla su AstraZeneca, le mancate consegne, il basso costo e soprattutto i casi di trombosi riconducibili alla sua inoculazione, rischiano seriamente... Leggi su freeskipper (Di giovedì 8 aprile 2021) di Redazione. Il tira e molla su, le mancate consegne, il basso costo e soprattutto i casi di trombosi riconducibili alla sua inoculazione, rischiano seriamente...

Advertising

lorepregliasco : L'agenzia ANSA riferisce, da fonti qualificate, che l'uso del vaccino AstraZeneca potrebbe essere raccomandato solo… - repubblica : AstraZeneca, rischi solo per gli under 60. L’aspirina è più pericolosa - sole24ore : AstraZeneca, l’Italia lo raccomanda solo agli over 60 - Mariari30057064 : RT @gilardisil: #AstraZeneca prima NON bisognava somministrarlo agli over 55 adesso SOLO agli over 55 Mi raccomando abbiate fede nella asci… - LemmeVincenzo : RT @fattoquotidiano: E adesso chi lo dice a chi deve ancora ricevere la seconda dose di AstraZeneca? È questo l’interrogativo che circola a… -