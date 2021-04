Astrazeneca Italia, Ema e trombosi: i timori degli esperti (Di giovedì 8 aprile 2021) (Adnkronos) - Sul vaccino Astrazeneca raccomandato in Italia agli over 60, dopo il pronunciamento dell'Ema sul rischio trombosi e le news dell'Aifa che esclude controindicazioni per la seconda dose, la parola passa agli esperti. Molti scienziati condividono la scelta delle autorità Italiane improntata alla cautela ma c'è anche il timore che venga compromessa la reputazione del prodotto anglo-svedese, con inevitabili ricadute sulla campagna vaccinale. "La decisione di ieri sera è una nobile gara tra Ponzio Pilato e Don Abbondio, in una partita a tresette a non prendere. Tutti si sono tirati fuori da ogni responsabilità. E così l'immagine, la credibilità del vaccino sono state minate in maniera decisiva senza che ci fossero motivi reali per poterlo fare", ha detto all'Adnkronos Salute Massimo Galli, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) (Adnkronos) - Sul vaccinoraccomandato inagli over 60, dopo il pronunciamento dell'Ema sul rischioe le news dell'Aifa che esclude controindicazioni per la seconda dose, la parola passa agli. Molti scienziati condividono la scelta delle autoritàne improntata alla cautela ma c'è anche il timore che venga compromessa la reputazione del prodotto anglo-svedese, con inevitabili ricadute sulla campagna vaccinale. "La decisione di ieri sera è una nobile gara tra Ponzio Pilato e Don Abbondio, in una partita a tresette a non prendere. Tutti si sono tirati fuori da ogni responsabilità. E così l'immagine, la credibilità del vaccino sono state minate in maniera decisiva senza che ci fossero motivi reali per poterlo fare", ha detto all'Adnkronos Salute Massimo Galli, ...

