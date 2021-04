Armocromia e make up | il trucco perfetto per ogni “stagione”

Leggi su iodonna

(Di giovedì 8 aprile 2021) X Il blush pesca che “stacca”, innaturale, sulle pelli fredde, il rossetto “troppo rosso” o “troppo nude” che si spegne il viso, l’ombretto che non riesce a far brillare davvero l’iride… Perché succede? Questione di contrasti sbagliati, direbbe l‘, la teoria-studio che impazza nelle consulenze moda per trovare look in nuance, anzi in “palette”, perfette per ciascuna. Di fatto, questa “scienza dei colori” ha validità e applicazioni anche nelup. Ne abbiamo parlato con Francesca Irranca, esperta e consulente di immagine, per un breve vademecum beauty.up: la guida definitiva guarda le foto ...