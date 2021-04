Animali in guerra, vittime innocenti” di Vincenzo Di Michele: i racconti del tributo di sangue pagato con dedizione (Di giovedì 8 aprile 2021) Tanto è stato rivelato sui segreti e sugli orrori della Prima e Seconda guerra Mondiale, ma mai nulla è stato detto sulle vittime sacrificali per eccellenza: gli Animali. Sono proprio loro i protagonisti di “Animali in guerra, vittime innocenti” edito da “Il Cerchio”, a cura di Vincenzo Di Michele, giornalista e scrittore, vincitore di prestigiosi premi per il valore storiografico dei suoi titoli, tra i quali spicca “Io, Prigioniero in Russia” con oltre 50.000 copie all’attivo, edito da Maremmi Editori, poi da “La Stampa” e successivamente da ” La Repubblica” nella raccolta ” Enciclopedia degli Alpini”. Questa volta l’interesse dell’autore si concentra sugli Animali, anime pure per eccellenza, che hanno subito ... Leggi su domanipress (Di giovedì 8 aprile 2021) Tanto è stato rivelato sui segreti e sugli orrori della Prima e SecondaMondiale, ma mai nulla è stato detto sullesacrificali per eccellenza: gli. Sono proprio loro i protagonisti di “in” edito da “Il Cerchio”, a cura diDi, giornalista e scrittore, vincitore di prestigiosi premi per il valore storiografico dei suoi titoli, tra i quali spicca “Io, Prigioniero in Russia” con oltre 50.000 copie all’attivo, edito da Maremmi Editori, poi da “La Stampa” e successivamente da ” La Repubblica” nella raccolta ” Enciclopedia degli Alpini”. Questa volta l’interesse dell’autore si concentra sugli, anime pure per eccellenza, che hanno subito ...

Advertising

marsela72838467 : Meno sarete coerenti e costanti più sarete in guerra con i vostri simili per paura di essere traditi e li volete te… - giogiorgis : RT @FaiPerche: Raga se ci ha presi tutti per il culo io faccio una di quelle sceneggiate peggio di tommy e Stefania per il bigliettino gate… - FaiPerche : Raga se ci ha presi tutti per il culo io faccio una di quelle sceneggiate peggio di tommy e Stefania per il bigliet… - GordonGekko1970 : Questo è vero perché nella definizione di guerra, la guerra è fatta tra fazioni di umani, non tra umani e animali o… - SeleneBrightmoo : @TyKRabbitHole Adorooo???? Un mio amico adesso vuole creare tutta un ambientazione tipo seconda guerra mondiale ma co… -