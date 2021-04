Andreas Seidl e la chiave per la rinascita McLaren (Di giovedì 8 aprile 2021) La stagione di Formula Uno è ripartita alla grande. Il Gran Premio del Bahrain che si è corso nel circuito di Sakhir ha riservato diverse sorprese. È ancora presto per pronunciarsi sulle prestazioni delle vetture, però da ciò che è emerso dalla classifica finale, sono diverse le scuderie che si daranno del filo da torcere. Andreas Seidl team principal McLaren si è espresso in merito alla rinascita della scuderia. McLaren: Norris pronto a lottare contro la Ferrari Andreas Seidl: “La chiave per il successo? I piloti” Andreas Seidl team principal della McLaren ha espresso la propria idea di successo. Secondo il dirigente i piloti sono una delle parti fondamentali di un progetto solido. Avere ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021) La stagione di Formula Uno è ripartita alla grande. Il Gran Premio del Bahrain che si è corso nel circuito di Sakhir ha riservato diverse sorprese. È ancora presto per pronunciarsi sulle prestazioni delle vetture, però da ciò che è emerso dalla classifica finale, sono diverse le scuderie che si daranno del filo da torcere.team principalsi è espresso in merito alladella scuderia.: Norris pronto a lottare contro la Ferrari: “Laper il successo? I piloti”team principal dellaha espresso la propria idea di successo. Secondo il dirigente i piloti sono una delle parti fondamentali di un progetto solido. Avere ...

