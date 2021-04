Ambasciatori umiliati | influencer arrestati Ai militari birmani scappa il freno

Leggi su formiche

(Di giovedì 8 aprile 2021) È rimasto fuori dalla sede diplomatica ed è stato costretto a dormire in macchina l’ambasciatore del Myanmar nel Regno Unito. Dopo avere denunciato il golpe di Stato, e chiesto la libertà della leader politica Aung San Suu Kyi, Kyaw Zwar Minn (nella foto) è stato rimosso dall’incarico e non ha più potuto accedere all’ambasciata a Londra. A cacciare lui e il personale diplomatico è stato l’addetto militare dell’ambasciata. Kyaw Zwar Minn ha raccontato all’agenzia Reuters che l’episodio è simile a un altro colpo di Stato, avvenuto questa volta in pieno centro di Londra, nel famoso quartiere di Mayfair. Secondo alcune fonti vicine all’ambasciata birmana, il vice ambasciatore Chit Win ha assunto il ruolo di incaricato d’affari della sede diplomatica. Le immagini e i video di Kyaw Zwar Minn, in piedi fuori dalla porta dell’ambasciata e accompagnato da manifestanti e agenti della polizia ...