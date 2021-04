Almanacco del 08-04-2021 ore 07 | 30

(Di giovedì 8 aprile 2021)del giorno giovedì 8 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Dionigi vescovo di Corinto Dionigi rappresenta una variante di Dionisio e deriva dal nome greco Dioniso sta attraverso L’Antica forma francese Denise significa figlio di Zeus dice il proverbio se aprire mette il fuoco acceso il guscio chiuso Noi andiamo a fare gli auguri ai nati di oggi infatti sono una pioggia di Wilma De Angelis Kofi Annan Vivienne Westwood e noi i nostri i nostri nati di oggi non so se è Roger li ha già portati Mentre qui vediamo una marea una marea di di messaggi che sono arrivati State diventando sempre più più rapidi piùamici più svelti E allora andiamo a fare gli auguri Roger Andrea Francesca Elisabetta che Oggi compiono gli anni più rapidi a scriverci sono state Roberta Valerio Debora e giù sempre e noi con loro andiamo a fare il nostro viaggio nel ...

cnr_scitec : RT @CNRsocial_: Esce oggi il nuovo numero di #AlmanaccoDellaScienza - il webzine del #Cnr - on line su - amaveronags1 : Un caffè e l'almanacco del gianka - sulsitodisimone : Santi del 08 Aprile 2021 - bassairpinia : ALMANACCO DEL GIORNO. Giovedì, 8 Aprile 2021 - - occhio_notizie : 8 aprile: l'almanacco del giorno #8aprile #accaddeoggi -

Ultime Notizie dalla rete : Almanacco del

IlGiunco.net

Accadeva oggi: 1143 " Manuele Comneno diventa Imperatore bizantino alla mortepadre Giovanni.... anche alla luce delle attuali limitazioni agli spostamenti fisici, è dedicato il nuovo numeromagazineCnr, on line su www..cnr.it I primi tentativi di rappresentare nelle mappe il ...Chiude il quadro il Girone C con la Ternana che asfalta la Cavese con un perentorio 7-2 e il Palermo che cade in rimonta sul campo del Monopoli per 2-1. Tempo di rinnovi per la terza serie. La Virtus ...Accadeva oggi: 30 – Data della morte di Gesù, secondo il Vangelo di Giovanni. 529 – Con la costituzione Summa rei publicae, Giustiniano I annuncia il compimento del Codice giustinianeo. 924 – Verona: ...