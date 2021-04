Agustina Gandolfo | che addominali! Lady Lautaro | “Iniziamo a prepararci per…”

Advertising

Commenta per primo Lautaro Martinez ha smentito che la sua compagnadiventerà anche la sua nuova manager: 'Bugia al 100%'. Come si legge su Tuttosport , secondo indiscrezioni provenienti dall'Argentina, gli agenti storici Beto Yaque e Rolando Zarate ...... secondo questa, il Toro si sarebbe affidato alla compagna Augustina(da poco diventata madre della piccola Nina) e al padre Mauro.Gravidanza o meno, se c'è una cosa che Agustina Gandolfo non ha mai smesso di fare, è quella di prendersi cura del proprio corpo. La splendida argentina più volte sui social posta video dei suoi ...Altolà, all’ Inter non ci sarà un nuovo Mauro Icardi: questo è bene specificarlo, perché la notizia di Lautaro Martinez pronto a farsi assistere da Agustina Gandolfo nelle vesti di procuratrice è già ...