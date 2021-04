Volley femminile, Semifinale Scudetto: Novara vince la prima battaglia con Monza, 3-2 combattuto in gara-1 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Novara ha sconfitto Monza per 3-2 (25-21; 23-25; 25-17; 23-25; 15-10) nella gara-1 della Semifinale Scudetto di Volley femminile. Le piemontesi si sono imposte al termine di un’autentica battaglia tra le mura amiche del PalaIgor: avanti 1-0 e 2-1, le ultime Campionesse d’Europa si sono sempre fatte riprendere dalle agguerritissime brianzole, ma al tie-break sono rimaste lucide e hanno chiuso i conti. A indirizzare la contesa è stato il mini-parziale confezionato nella frazione decisiva: da 5-5 a 8-5, dopo il cambio campo le ospiti hanno cercato di rientrare me le padrone di casa non si sono fatte beffare e hano portato a casa una vittoria cruciale. Novara si trova ora a una sola vittoria dalla Finale Scudetto, da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021)ha sconfittoper 3-2 (25-21; 23-25; 25-17; 23-25; 15-10) nella-1 delladi. Le piemontesi si sono imposte al termine di un’autenticatra le mura amiche del PalaIgor: avanti 1-0 e 2-1, le ultime Campionesse d’Europa si sono sempre fatte riprendere dalle agguerritissime brianzole, ma al tie-break sono rimaste lucide e hanno chiuso i conti. A indirizzare la contesa è stato il mini-parziale confezionato nella frazione decisiva: da 5-5 a 8-5, dopo il cambio campo le ospiti hanno cercato di rientrare me le padrone di casa non si sono fatte beffare e hano portato a casa una vittoria cruciale.si trova ora a una sola vittoria dalla Finale, da ...

