USA | continuano a scendere le richieste di mutui settimanali

(Teleborsa) – Scendono ancora le domande di mutuo negli Sati Uniti nella settimana al 2 aprile 2021. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un calo del 5,1% dopo il -2,2% della settimana precedente. L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 5,3%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un decremento del 4,6%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi sui mutui trentennali sono saliti al 3,36% dal 3,33%.

