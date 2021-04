Un attacco ransomware ha messo ko il registro elettronico di molte scuole (Di mercoledì 7 aprile 2021) (foto: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance via Getty Images)Il 3 aprile un attacco informatico ha colpito i server di Axios, la società di software che fornisce il registro elettronico e altri servizi al 40% delle scuole italiane. Una brutta sorpresa per docenti e studenti, alcuni rientrati dal 7 aprile in classe, anche in zona rossa, per effetto delle ultime decisioni del governo. L’ultimo comunicato della società promette di ristabilire tutti i servizi entro l’8 aprile. All’inizio sembrava che fosse solo un “malfunzionamento tecnico”, come riportato dal sito di Axios Italia la mattina del 3 aprile. Tuttavia, dopo due giorni di stop e verifiche, l’azienda ha ammesso di aver subito un attacco ransomware finalizzato all’estorsione di denaro, in cambio dello sblocco ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 aprile 2021) (foto: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance via Getty Images)Il 3 aprile uninformatico ha colpito i server di Axios, la società di software che fornisce ile altri servizi al 40% delleitaliane. Una brutta sorpresa per docenti e studenti, alcuni rientrati dal 7 aprile in classe, anche in zona rossa, per effetto delle ultime decisioni del governo. L’ultimo comunicato della società promette di ristabilire tutti i servizi entro l’8 aprile. All’inizio sembrava che fosse solo un “malfunzionamento tecnico”, come riportato dal sito di Axios Italia la mattina del 3 aprile. Tuttavia, dopo due giorni di stop e verifiche, l’azienda ha amdi aver subito unfinalizzato all’estorsione di denaro, in cambio dello sblocco ...

