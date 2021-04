Ue - Turchia, von der Leyen "sorpresa" da sgarbo di Erdoga (Di mercoledì 7 aprile 2021) La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, "è rimasta chiaramente sorpresa" per l'irrituale trattamento protocollare che ha subito, ieri ad Ankara, durante la visita ufficiale ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) La presidente della Commissione europea, Ursula von der, "è rimasta chiaramente" per l'irrituale trattamento protocollare che ha subito, ieri ad Ankara, durante la visita ufficiale ...

Advertising

GrimoldiPaolo : Questo video imbarazzante, più di mille parole, ci dà l'idea di quanto pesi la UE in #Turchia. Incomprensibile ones… - MediasetTgcom24 : Turchia, la 'sedia negata' alla von der Leyen diventa un caso diplomatico: 'Una vergogna' - VIDEO … - fattoquotidiano : Turchia, Erdogan non riserva un posto a sedere per von der Leyen durante la visita. Ue: “Presidente sorpresa, non d… - optoAnnoni : RT @la_kuzzo: Quelli che dicono che la mancata sedia per von der Leyen - nel colloquio con Erdogan - è una questione di educazione si rendo… - mimmomaiello : RT @la_kuzzo: Quelli che dicono che la mancata sedia per von der Leyen - nel colloquio con Erdogan - è una questione di educazione si rendo… -