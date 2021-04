Trombosi dopo AstraZeneca: l’Ema ammette un collegamento. Il vaccino verso lo stop. Cosa succede a chi aspetta il richiamo? (Di mercoledì 7 aprile 2021) AstraZeneca ancora nel mirino. Sì, la possibile correlazione con le Trombosi divide ancora una volte gli esperti. A tornare sull’argomento è il responsabile vaccini dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), Marco Cavaleri. “C’è un collegamento” afferma “tra il siero e gli eventi avversi rarissimi accertati in alcuni Paesi Ue, riguardanti soprattutto donne under 50”. Trombosi dopo AstraZeneca: l’Ema ammette un collegamento Assicura, però, che il rapporto rischi-benefici resta “sempre a favore del vaccino”. Anche se andrà rivalutato proprio per le donne giovani. È “sempre più difficile affermare” che non ci sia un “rapporto di causa ed effetto tra la vaccinazione” e “casi molto rari di coaguli del sangue insoliti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 7 aprile 2021)ancora nel mirino. Sì, la possibile correlazione con ledivide ancora una volte gli esperti. A tornare sull’argomento è il responsabile vaccini dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), Marco Cavaleri. “C’è un” afferma “tra il siero e gli eventi avversi rarissimi accertati in alcuni Paesi Ue, riguardanti soprattutto donne under 50”.unAssicura, però, che il rapporto rischi-benefici resta “sempre a favore del”. Anche se andrà rivalutato proprio per le donne giovani. È “sempre più difficile affermare” che non ci sia un “rapporto di causa ed effetto tra la vaccinazione” e “casi molto rari di coaguli del sangue insoliti ...

