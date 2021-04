Torino, protesta mercatali: merce esposta, ma non in vendita (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tornano a protestare gli ambulanti e i mercatali dei generi non alimentari contro le restrizioni, prolungate a causa del Covid. Banchi allestiti in diverse piazze e vie di Torino, senza però poter ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tornano are gli ambulanti e idei generi non alimentari contro le restrizioni, prolungate a causa del Covid. Banchi allestiti in diverse piazze e vie di, senza però poter ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Mattinata di protesta degli ambulanti di generi non alimentari nei mercati torinesi contro la prolungata chiusura p… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Mattinata di protesta degli ambulanti di generi non alimentari nei mercati torinesi contro la prolungata chiusura per le… - Ansa_Piemonte : Covid: Torino, protesta no stop commercianti. Cartelli solidarietà appesi su vetrine negozi #ANSA - messveneto : Finti mercati e croci in piazza: da Torino a Napoli nuove proteste degli ambulanti: Da Nord a Sud una protesta con… - Adri19510 : PER I PDIOTI, 5 STALLE E LEU , AVETE ROTTO LE ??, BASTA CHIUSURE !!!!!!!!! Gli ambulanti del settore extralimentare… -