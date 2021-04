Tommaso Zorzi spiega perché non è più andato da Barbara d’Urso

Advertising

MediasetPlay : ?? È ufficiale, c’abbiamo riflettuto: #IlPuntoZ sbarca su Mediaset Play e... conduce @tommaso_zorzi!?? Vi aspettiamo… - QuiMediaset_it : Al via su @MediasetPlay 'Il punto Z' con @tommaso_zorzi. Ospiti della prima puntata: Maurizio Costanzo e… - MediasetPlay : Sugli sugli bane bane... #IlPuntoZ vi aspetta tutte le settimane ?? Da oggi alle 20:45 e tutti i mercoledì live su… - _PuntoZip_ : Mediaset Play: Al via IL PUNTO Z con Tommaso Zorzi – Ospiti Maurizio Costanzo e Giulia Salemi - CeccarelliL_ : Mediaset Play: Al via IL PUNTO Z con Tommaso Zorzi – Ospiti Maurizio Costanzo e Giulia Salemi -

Nonostante sia sempre andato da lei prima del GF Vip, adessoha disertato gli show della d'Urso. Il motivo dietro a questa scelta.ha mosso i primi passi nella tv generalista nei salotti di Barbara d'Urso dove è sempre andato molto volentieri. Qualcosa è cambiato dopo il GF Vip (così come successe con Giuliona De ...Di mariaritagagliardi - 07/04/2021 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Attraverso un'intervista rilasciata a 'Il Giornale',spiega il motivo per il quale ha deciso di non presenziare ai programmi condotti da Barbara D'Urso. Già opinionista dell'edizione in corso de 'L'Isola dei Famosi' insieme ad Iva Zanicchi ...Il rischio è quella di annoiare il pubblico e per questo motivo sia la conduttrice che anche i vari opinionisti tra cui Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini hanno cercato in qualche modo di stuzzicare ...Tommaso Zorzi spiega perché non è più andato nei programmi di Barbara d’Urso e in seguito parla anche di Maria De Filippi.