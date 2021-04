(Di mercoledì 7 aprile 2021) AGI -unanime dellaitaliana al presidente turcosul cosiddetto '': tutti i partiti, anche se con accenti diversi, si schierano in difesa della presidente della Commissione Ursula von der Leyen, lasciata senza sedia al ricevimento nel Palazzo di Ankara e stigmatizzano l'atteggiamento del presidente turco, senza risparmiare critiche al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, colpevole di non aver reagito allo sgarbo delle autorità turche nei confronti della presidente della Commissione. Tutti i partiti evidenziano l'atteggiamento sempre più distante di Ankara dai valori europei e molti tornano a mettere in discussione ogni ipotesi di avvicinamento della Turchia a Bruxelles. "La sedia di Von der Leyen diventa la bandiera dei valori europei e la vergogna di ...

Advertising

eziomauro : Il video del sofa-gate di Ankara: niente sedia d'onore per Von der Leyen, machismo protocollare. Il Ppe: 'Vergogna'… - infoitinterno : Erdogan nega la sedia a Von der Leyen: il video del sofa-gate diventa un caso - Agenzia_Italia : 'Sofa gate', la politica condanna Erdogan: 'è arrogante e maschilista' - fisco24_info : 'Sofa gate', la politica condanna Erdogan: 'è arrogante e maschilista' : AGI - Condanna unanime della politica ital… - MarcelloAtanas : RT @eziomauro: Il video del sofa-gate di Ankara: niente sedia d'onore per Von der Leyen, machismo protocollare. Il Ppe: 'Vergogna' https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Sofa gate

', la politica condanna Erdogan: 'è arrogante e maschilista'Ha già preso il nome di ' sofagate ', con tanto di hashtag per i social, ciò che è successo alla von der Leyen in Turchia. D'altronde non poteva passare inosservato il torto commesso dal presidente ...La presidente della Commissione von der Leyen lasciata senza sedia al ricevimento nel palazzo di Ankara: critiche unanimi dei partiti italiani al presidente turco ...I sintomi c’erano già tutt. Di recente Erdogan aveva preso una posizione molto più scandalosa che non quella di “nascondere” la sedia della von der Leyen: lo scorso 22 marzo il premier turco ha abband ...