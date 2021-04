Serie A, Juventus-Napoli: Pirlo con Buffon dal 1?, Dybala in panchina. Gattuso ritrova Koulibaly. Le formazioni ufficiali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Finalmente, Juventus-Napoli si gioca.Non era mai accaduto che la gara di andata si giocasse dopo quella di ritorno. Inizialmente programmata al 4 ottobre, è stata a lungo in calendario col 3-0 a favore dei bianconeri, prima che il Collegio di Garanzia dello Sport ribadisse la necessità di giocare. Match decisivo per la corsa Champions League: Juve e Napoli sono appaiate al quarto posto a quota 56 punti, con gli azzurri in vantaggio negli scontri diretti grazie al successo del San Paolo. Calcio d’inizio alle 18,45.Di seguito le formazioni ufficiali che scenderanno all'Allianz Stadium.Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore: Andrea ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 aprile 2021) Finalmente,si gioca.Non era mai accaduto che la gara di andata si giocasse dopo quella di ritorno. Inizialmente programmata al 4 ottobre, è stata a lungo in calendario col 3-0 a favore dei bianconeri, prima che il Collegio di Garanzia dello Sport ribadisse la necessità di giocare. Match decisivo per la corsa Champions League: Juve esono appaiate al quarto posto a quota 56 punti, con gli azzurri in vantaggio negli scontri diretti grazie al successo del San Paolo. Calcio d’inizio alle 18,45.Di seguito leche scenderanno all'Allianz Stadium.(4-4-2):; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore: Andrea ...

Advertising

goal : ?? Inter v Sassuolo ?? ? Juventus v Napoli ?? Two BIG games in Serie A today ???? - SkySport : ??? JUVENTUS ?? NAPOLI ? Mercoledì 7 aprile dalle 18.00 ?? Su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A ? #SkySport #SkySerieA… - TuttoMercatoWeb : Real Madrid, Zidane: 'La Juventus sempre nel cuore. Se torno in Italia? Non so, vediamo' - Nellinson : RT @goal: ?? Inter v Sassuolo ?? ? Juventus v Napoli ?? Two BIG games in Serie A today ???? - MCalcioNews : Agostinelli: 'Juventus squadra alla portata, ma non sarà facile per il Napoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Juventus Riquelme: 'Se divento presidente riporto CR7 al Real. Con Klopp in panchina' Si sa, in campagna elettorale le promesse piovono come la pioggia in autunno (una volta...). Ecco allora che il giorno dopo la vittoria del Real Madrid sul Liverpool nell'andata dei quarti di ...

Juventus - Napoli, le formazioni ufficiali Questi i 22 in campo all'Allianz Stadium di Juventus e Napoli: JUVENTUS (4 - 4 - 2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, ...recupero della 3giornata di Serie A ...

Serie A, Juventus-Napoli: le formazioni ufficiali Grandissima sfida in questo mercoledì pomeriggio quella tra Juventus e Napoli, decisiva per entrambi gli allenatori, grandi amici ma oggi più agguerriti che mai.

Juventus-Napoli: come seguire il match in tv e streaming Dove vedere Juventus Napoli - Tutte le informazioni per sapere come seguire la partita tra i bianconeri di Pirlo e gli azzurri di Gattuso in tv e streaming ...

Si sa, in campagna elettorale le promesse piovono come la pioggia in autunno (una volta...). Ecco allora che il giorno dopo la vittoria del Real Madrid sul Liverpool nell'andata dei quarti di ...Questi i 22 in campo all'Allianz Stadium die Napoli:(4 - 4 - 2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, ...recupero della 3giornata diA ...Grandissima sfida in questo mercoledì pomeriggio quella tra Juventus e Napoli, decisiva per entrambi gli allenatori, grandi amici ma oggi più agguerriti che mai.Dove vedere Juventus Napoli - Tutte le informazioni per sapere come seguire la partita tra i bianconeri di Pirlo e gli azzurri di Gattuso in tv e streaming ...