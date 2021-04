Scontri con polizia a manifestazione dei ristoratori davanti alla Camera: due agenti feriti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Scontri con polizia a manifestazione dei ristoratori davanti alla Camera. Tensione davanti alla Camera dei Deputati, con Scontri tra le forze dell’ordine, schierate in assetto antisommossa, e i partecipanti a una manifestazione indetta dagli esercenti, tra cui ristoratori, gestori di palestre, venditori ambulanti. Tensione davanti alla Camera dei deputati, con Scontri tra le forze dell’ordine, schierate in assetto antisommossa a protezione di piazza Montecitorio, e i partecipanti a una manifestazione indetta dagli esercenti, tra cui ristoratori, gestori di palestre, ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021)condei. Tensionedei Deputati, contra le forze dell’ordine, schierate in assetto antisommossa, e i partecipanti a unaindetta dagli esercenti, tra cui, gestori di palestre, venditori ambulanti. Tensionedei deputati, contra le forze dell’ordine, schierate in assetto antisommossa a protezione di piazza Montecitorio, e i partecipanti a unaindetta dagli esercenti, tra cui, gestori di palestre, ...

TgLa7 : #Covid: CasaPound a manifestazione con scontri davanti Camera - SkyTG24 : Covid, proteste per chiedere le riaperture in tutta Italia: scontri con la polizia. FOTO - fanpage : Altissima tensione a #Montecitorio - ezeta67 : RT @CriticaScient: Lo schifo in una schermata: - foto con mani cherry picking (emergenza fascismo) -foto sciamano, uno su 10.000 (come a Ca… - jadarf1 : RT @ilruttosovrano: Il dilemma di Salvini se schierarsi con i ristoratori o gli agenti di Polizia feriti durante gli scontri, allora ha aug… -