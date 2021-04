Quell’identità invisibile che interroga il Paese

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Che la morte di George Floyd negli Usa (e le successive settimane di protesta di Black Lives Matter) abbia scatenato nel nostroun’attenzione e un dibattito maggiore di quanto non abbiano fatto casi similari nostrani (come l’omicidio di Emmanuel Chidi Namdi a Fermo, per citarne uno, con le dovute differenze), la dice lunga su quanto nel nostrola questione razziale sia ancora una sorta di spinoso tabù nel panorama pubblico culturale, sociale e politico. In Italia, la cittadinanza … Continua L'articolo proviene da il manifesto.