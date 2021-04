Omicidio a Torino | novantenne accoltellato in casa Caccia al killer

(Di mercoledì 7 aprile 2021)- Il corpo senza vita di un uomo di 90 anni è stato rinvenuto n ella sua abitazione in via Tripoli, nel quartiere di Santa Rita a. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, che ...

Advertising

PaolaAnna8 : RT @GiancarloDeRisi: Brutale omicidio a Torino: 91enne massacrato con decine di coltellate dal maghrebino che aiutava. È caccia all’uomo. D… - giovann58134961 : RT @GiancarloDeRisi: Brutale omicidio a Torino: 91enne massacrato con decine di coltellate dal maghrebino che aiutava. È caccia all’uomo. D… - Vafankulu_Euru : RT @GiancarloDeRisi: Brutale omicidio a Torino: 91enne massacrato con decine di coltellate dal maghrebino che aiutava. È caccia all’uomo. D… - mimmoalba1 : RT @GiancarloDeRisi: Brutale omicidio a Torino: 91enne massacrato con decine di coltellate dal maghrebino che aiutava. È caccia all’uomo. D… - pietro30199674 : RT @GiancarloDeRisi: Brutale omicidio a Torino: 91enne massacrato con decine di coltellate dal maghrebino che aiutava. È caccia all’uomo. D… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Torino

La Repubblica

L'è avvenuto in via Tripoli, a. L'assassino, senza fissa dimora e con alle spalle una serie di reati contro il patrimonio e legati alla droga, ha ucciso l'anziano colpendolo quattro ...Argomentiincidenti stradali Leggi anche, novantenne ucciso a coltellate in casa. Gli altri inquilini: "Lo abbiamo sentito urlare"Se ne andava in giro con i vestiti sporchi di sangue. Arrestato un cinquantenne pluripregiudicato di origini catanesi per l'omicidio del pensionato di Santa Rita trovato morto nel ...Gli agenti della Squadra Mobile Cagliari ha sequestrato circa 20 chilogrammi di cocaina. La stupefacente era occultato all’interno di un borsone, a sua volta ben nascosto nascosto tra la normale merce ...