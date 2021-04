Offerte aprile 2021 Tim, Vodafone WindTre: tariffe per internet mobile (Di mercoledì 7 aprile 2021) Vorresti cambiare gestore telefonico, ma non sai qual’è l’offerta aprile 2021 migliore? Vediamo insieme tutte le Offerte disponibili per Tim, Vodafone e WindTre. Iniziamo dalle Offerte aprile 2021 di Wind, al primo posto troviamo l’offerta START, per i nuovi clienti limited edition: 11,99 € al mese per 20 Giga, minuti illimitato e 200 sms; segue MEDIUM, 12,99€ al mese per 30 GIGA, minuti illimitati e 200 sms; infine LARGE 14,99 € al mese per 50 GIGA, minuti illimitati e 200 sms. Disponibili anche le due Offerte XLARGE e UNLIMITED, per la prima il prezzo è di 16,99 € al mese per 100 GIGA, minuti illimitati e 200 sms, mentre per Unlimited il prezzo è di 29,99 € al mese per Giga e minuti illimitati e 200 sms. Le ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 7 aprile 2021) Vorresti cambiare gestore telefonico, ma non sai qual’è l’offertamigliore? Vediamo insieme tutte ledisponibili per Tim,. Iniziamo dalledi Wind, al primo posto troviamo l’offerta START, per i nuovi clienti limited edition: 11,99 € al mese per 20 Giga, minuti illimitato e 200 sms; segue MEDIUM, 12,99€ al mese per 30 GIGA, minuti illimitati e 200 sms; infine LARGE 14,99 € al mese per 50 GIGA, minuti illimitati e 200 sms. Disponibili anche le dueXLARGE e UNLIMITED, per la prima il prezzo è di 16,99 € al mese per 100 GIGA, minuti illimitati e 200 sms, mentre per Unlimited il prezzo è di 29,99 € al mese per Giga e minuti illimitati e 200 sms. Le ...

Advertising

DueruoteIT : Moto e scooter: le offerte e le promozioni di aprile - Dueruote - spazioitech : #Offerte #Amazon 7 Aprile 2021 | #Xiaomi #Mi11 ed altro in sconto! #SpazioiTech - MatteoOpc : #Offerte #Amazon 7 Aprile 2021 | #Xiaomi #Mi11 ed altro in sconto! #SpazioiTech - Denymexi : #Offerte #Amazon 7 Aprile 2021 | #Xiaomi #Mi11 ed altro in sconto! #SpazioiTech - infoitscienza : Offerte Amazon: i migliori sconti di oggi 6 Aprile 2021 -