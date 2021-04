Mbappè trascina il PSG in casa Bayern, Chelsea corsaro col Porto (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo le due vittorie casalinghe di ieri, stasera è il turno di due successi esterni pesantissimi nelle gare d’andata dei quarti di finale di Champions League . Paris Saint Germain e Chelsea s'impongono... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo le due vittorielinghe di ieri, stasera è il turno di due successi esterni pesantissimi nelle gare d’andata dei quarti di finale di Champions League . Paris Saint Germain es'impongono...

Advertising

infoitsport : Champions League - Vince il Chelsea sul Porto, Mbappè trascina il Psg contro il Bayern Monaco - infoitsport : Champions, Mbappé trascina il Psg in casa del Bayern. Chelsea colpo esterno a Oporto - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Mbappè trascina alla vittoria il PSG sul campo del Bayern Monaco, il Chelsea prenota la semifinale con un secco 2-0 ??????… - andreafabris96 : Uno straordinario Kylian #Mbappé ???? (autore di una doppietta) trascina il ????? #PSG ???? nella vittoria per 3-2 in cas… - zazoomblog : Senza Lewandowski il Bayern non va. Mbappé trascina il Psg. E anche il Chelsea può sognare - #Senza #Lewandowski… -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappè trascina Champions: Mbappé trascina il PSG, 2 - 3 in casa del Bayern La seconda sessione di partite valide come andata dei quarti di finale della Champions League è un concentrato di emozioni, gol, sorprese e anche clamorosi tonfi. I l Chelsea ipoteca la qualificazione,...

Haaland trascina il Borussia Dortmund e ammette: 'La tripletta di Mbappé una spinta in più per me'. E sul mercato... C'è lo zampino del solito Erling Haaland nel successo in trasferta del Borussia Dortmund contro il Siviglia nel match d'andata degli ottavi di finale di Champions League . Grande protagonista il ...

La seconda sessione di partite valide come andata dei quarti di finale della Champions League è un concentrato di emozioni, gol, sorprese e anche clamorosi tonfi. I l Chelsea ipoteca la qualificazione,...C'è lo zampino del solito Erling Haaland nel successo in trasferta del Borussia Dortmund contro il Siviglia nel match d'andata degli ottavi di finale di Champions League . Grande protagonista il ...