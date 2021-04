Maturità 2021, come accedere alla piattaforma Curriculum dello studente. FAQ (Di mercoledì 7 aprile 2021) Disponibile la piattaforma per la compilazione del Curriculum dello studente. Il nuovo documento debutta quest’anno all’Esame di Maturità. come accedere: FAQ del Ministero dell'Istruzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 aprile 2021) Disponibile laper la compilazione del. Il nuovo documento debutta quest’anno all’Esame di: FAQ del Ministero dell'Istruzione. L'articolo .

Advertising

Diregiovani : Un documento in tre parti (Istruzione e Formazione, Certificazioni, Attività Extrascolastiche), che entra in vigore… - CorrNazionale : Esami di Maturità 2021: da oggi si può compilare il Curriculum dello Studente all’indirizzo web predisposto dal min… - scuolainforma : Maturità 2021, comunicato Ministero Istruzione: ‘Da oggi disponibile piattaforma per il Curriculum dello studente’ - PiacenzaSera : Curriculum dello studente per l’esame di maturità, aperta la piattaforma per la compilazione - Dalle certificazioni… - paginebraiche : L'intervista a Elèna Mortara, curatrice del Meridiano Mondadori sugli scritti giovanili e della prima maturità: 'L… -