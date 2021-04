Mattino 5, Federica Panicucci scioccata confessa: “E’ pura follia” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Durante la scorsa puntata di ‘Mattino 5’, la Panicucci si è detta visibilmente scioccata per gli ultimi avvenimenti accaduti in Russia. Nel corso del noto talk show, si è infatti parlato soprattutto del caso ‘Denise Pipitone‘, la cui storia ha sempre commosso e addolorato tutti gli italiani. Tra poche ore, il programma della televisione russa rivelerà infatti il gruppo sanguigno di Olesya, la ragazza 25enne che è stata associata al volto della piccola Denise. Solamente in questa occasione, si scoprirà dunque se potrebbero esserci possibilità che quella giovane donna sia davvero la tanto ricercata Denise Pipitone. Federica Panicucci indignata per il programma russo: “Molto perplessi…” Durante la puntata di ‘Mattino 5‘, l’ospite Enrico Silvestrin ha espresso il suo ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Durante la scorsa puntata di ‘5’, lasi è detta visibilmenteper gli ultimi avvenimenti accaduti in Russia. Nel corso del noto talk show, si è infatti parlato soprattutto del caso ‘Denise Pipitone‘, la cui storia ha sempre commosso e addolorato tutti gli italiani. Tra poche ore, il programma della televisione russa rivelerà infatti il gruppo sanguigno di Olesya, la ragazza 25enne che è stata associata al volto della piccola Denise. Solamente in questa occasione, si scoprirà dunque se potrebbero esserci possibilità che quella giovane donna sia davvero la tanto ricercata Denise Pipitone.indignata per il programma russo: “Molto perplessi…” Durante la puntata di ‘5‘, l’ospite Enrico Silvestrin ha espresso il suo ...

