Marotta | «Siamo la lepre e gli altri sparano | Conte è un vincente»

(Di mercoledì 7 aprile 2021) L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti prima della gara contro il Sassuolo. Le sue parole

COVID – «Sono in ripresa dopo un'esperienza pesante. Ti segna e che ti insegna. Ho potuto constatare una grande competenza e senso di umanità dell'apparato sanitario lombardo».

INTER – «Sono sempre stato in contatto anche a distanza. Quando ho incontrato la squadra ho fatto i complimenti. Conte si è dimostrato il leader di questa squadra ed un allenatore vincente che sta correndo e dietro ci sono i cacciatori».

MILANO - Per la prima volta a San Siro dopo aver sconfitto il Covid, Giuseppe Marotta ha parlato a Dazn e ha raccontato ... lombardo composto da medici e paramedici". L'ad nerazzurro era stato al ...

"Sono in ripresa, dopo esser uscito da una esperienza pesante però ho potuto constatare un grande senso di competenza della sanità lombarda. Una esperienza che ti segna ma che ..."