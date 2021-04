Mario Draghi, c'è qualcosa che non va (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono passati solo 10 giorni da quando Mario Draghi ha evocato l’esigenza di tornare a provare il “gusto del futuro”. Una esortazione precisa e pregna di significato, indirizzata non solo ai governatori regionali a cui era specificamente rivolta ma un po’ a tutta la classe dirigente del paese, inclusi imprenditori e politici, travolti dalla navigazione a vista imposta dalla pandemia. Un appello a tornare a programmare e soprattutto rischiare, chiave per far ripartire l’economia, proteggere la salute e tornare a una vita quanto più normale possibile. Ebbene, a 10 giorni di distanza, quello che purtroppo sembra essersi impantanato nelle sabbie mobili dell’eterno presente è proprio il Presidente del Consiglio. Il mese di aprile infatti è per lui sicuramente il più difficile, intrappolato com’è nelle due questioni dalle quali al momento non si vede una ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono passati solo 10 giorni da quandoha evocato l’esigenza di tornare a provare il “gusto del futuro”. Una esortazione precisa e pregna di significato, indirizzata non solo ai governatori regionali a cui era specificamente rivolta ma un po’ a tutta la classe dirigente del paese, inclusi imprenditori e politici, travolti dalla navigazione a vista imposta dalla pandemia. Un appello a tornare a programmare e soprattutto rischiare, chiave per far ripartire l’economia, proteggere la salute e tornare a una vita quanto più normale possibile. Ebbene, a 10 giorni di distanza, quello che purtroppo sembra essersi impantanato nelle sabbie mobili dell’eterno presente è proprio il Presidente del Consiglio. Il mese di aprile infatti è per lui sicuramente il più difficile, intrappolato com’è nelle due questioni dalle quali al momento non si vede una ...

Advertising

FerdiGiugliano : ‘Vi esprimo la mia profonda ammirazione per il vostro coraggio e la vostra dedizione. Per stare qui nel periodo in… - Radio3tweet : Con quali obiettivi Mario Draghi ha scelto la #Libia per il suo primo viaggio all'estero da presidente del consigli… - fattoquotidiano : In una settimana Mario Draghi ha perso l’1,7 per cento in gradimento, mentre il suo governo segna un calo di fiduci… - marcar139 : RT @jacopo_iacoboni: Un dialogo costruttivo tra Letta, Renzi, Calenda, Bonino, la sinistra, unito alla consapevolezza che Mario Draghi sarà… - silviaindump : RT @anna_salvaje: 'Esprimiamo soddisfazione per quello che la Libia fa per i salvataggi' (Mario Draghi - 6 aprile 2021) Vuoi mettere che i… -