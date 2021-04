Linea ‘Benevento-Cancello’. Gino Abbate: “Non prendiamo in giro i pendolari” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sul passaggio della ferrovia Benevento-Cancello ad Rfi bisogna essere corretti, non prendere in giro i pendolari e i nostri concittadini. Basta con millanterie, la tratta potrà essere trasferita ad Rfi soltanto dopo un ingente investimento della Regione Campania, diversamente Ferrovie non la prenderà in carico”. Così il consigliere regionale di Noi Campani, Gino Abbate, a proposito del recente annuncio del passaggio. “La Regione ha già attivato un importante investimento di quasi 40 milioni di euro, per adeguare la rete agli standard di Rfi serviranno altri 120 milioni che saranno probabilmente recuperati dal Recovery. Però ad ora nessun passaggio è stato definito e nemmeno nell’immediato potrà essere realizzato. Speriamo che la rete venga quanto prima adeguata per intero e la Regione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sul passaggio della ferrovia Benevento-Cancello ad Rfi bisogna essere corretti, non prendere ine i nostri concittadini. Basta con millanterie, la tratta potrà essere trasferita ad Rfi soltanto dopo un ingente investimento della Regione Campania, diversamente Ferrovie non la prenderà in carico”. Così il consigliere regionale di Noi Campani,, a proposito del recente annuncio del passaggio. “La Regione ha già attivato un importante investimento di quasi 40 milioni di euro, per adeguare la rete agli standard di Rfi serviranno altri 120 milioni che saranno probabilmente recuperati dal Recovery. Però ad ora nessun passaggio è stato definito e nemmeno nell’immediato potrà essere realizzato. Speriamo che la rete venga quanto prima adeguata per intero e la Regione ...

