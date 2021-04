Letizia di Spagna sorprende col blazer etnico di 6 anni fa e fa tendenza (Di mercoledì 7 aprile 2021) Prima uscita pubblica dopo le vacanze pasquali per Letizia di Spagna che coglie l’occasione per sorprendere tutti riproponendo il blazer etnico di Uterqüe che indossò la prima volta nel 2015. Semplicemente fantastica. Costo? Sei anni fa, 89 euro. Letizia di Spagna ha dunque partecipato alla riunione di lavoro con la Fundación Mutua Madrileña recandosi nella sede dell’associazione che si trova in Paseo de la Castellana, uno dei principali viali di Madrid. L’impegno di Corte ha visto protagonista solo la Regina, suo marito Felipe infatti non l’ha accompagnata. E Donna Letizia ne ha approfittato per salire alla ribalta con il perfetto look primaverile, interamente riciclato, ma trasformato da Sua Maestà in tendenza. ... Leggi su dilei (Di mercoledì 7 aprile 2021) Prima uscita pubblica dopo le vacanze pasquali perdiche coglie l’occasione perre tutti riproponendo ildi Uterqüe che indossò la prima volta nel 2015. Semplicemente fantastica. Costo? Seifa, 89 euro.diha dunque partecipato alla riunione di lavoro con la Fundación Mutua Madrileña recandosi nella sede dell’associazione che si trova in Paseo de la Castellana, uno dei principali viali di Madrid. L’impegno di Corte ha visto protagonista solo la Regina, suo marito Felipe infatti non l’ha accompagnata. E Donnane ha approfittato per salire alla ribalta con il perfetto look primaverile, interamente riciclato, ma trasformato da Sua Maestà in. ...

Advertising

zazoomblog : Leonor di Spagna copia la coda di cavallo a mamma Letizia Ortiz - #Leonor #Spagna #copia #cavallo #mamma - lillydessi : Letizia non sbaglia un look. E la stampa la elegge Regina di Stile - DiLei - IOdonna : Bellissima, elegantissima sempre - VwWKCieYfKTBomt : RT @vogue_italia: Un nuovo look chic di Letizia di Spagna tutto da copiare ???? - vogue_italia : Un nuovo look chic di Letizia di Spagna tutto da copiare ???? -