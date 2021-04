Lecce, Gallo: “Io, Corini e l’esordio shock. Il Salento come la mia Palermo” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Parola ad Antonino Gallo.VIDEO Serie B, il Lecce vede la A. il Monza frena ancora. Domizzi, esordio top: il punto dopo la 32^ giornataNato a Palermo il 5 gennaio 2000 e prodotto del vivaio rosanero, il giovane terzino di proprietà del club salentino nel 2021 è riuscito a ritagliarsi un posto dell'undici titolare, ripagando la fiducia concessagli dal tecnico Eugenio Corini. Intervenuto in conferenza stampa, il terzino sinistro del Lecce ha analizzato varie tematiche relative all'universo giallorosso: "E' davvero speciale quello che stiamo facendo, dobbiamo continuare sempre così, per me che sono poi alle prime esperienze è ancora più emozionante. A gennaio c'erano richieste per me, ma sono rimasto su volere del mister e della società, e sono davvero felice di esser rimasto. Sto migliorando molto sulla ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 aprile 2021) Parola ad Antonino.VIDEO Serie B, ilvede la A. il Monza frena ancora. Domizzi, esordio top: il punto dopo la 32^ giornataNato ail 5 gennaio 2000 e prodotto del vivaio rosanero, il giovane terzino di proprietà del club salentino nel 2021 è riuscito a ritagliarsi un posto dell'undici titolare, ripagando la fiducia concessagli dal tecnico Eugenio. Intervenuto in conferenza stampa, il terzino sinistro delha analizzato varie tematiche relative all'universo giallorosso: "E' davvero speciale quello che stiamo facendo, dobbiamo continuare sempre così, per me che sono poi alle prime esperienze è ancora più emozionante. A gennaio c'erano richieste per me, ma sono rimasto su volere del mister e della società, e sono davvero felice di esser rimasto. Sto migliorando molto sulla ...

Advertising

DAZN_IT : Quando nel 2000 Christian Maggio esordiva in Serie A, Tony Gallo era appena nato. Adesso giocano insieme nel Lecce,… - WiAnselmo : #Lecce, Gallo: 'Io, Corini e l'esordio shock. Il Salento come la mia #Palermo' - Mediagol : #Lecce, Gallo: 'Io, Corini e l'esordio shock. Il Salento come la mia #Palermo' - ILOVEPACALCIO : #Gallo conquista #Lecce: «Questa città è la mia #Palermo» - Ilovepalermocalcio - psb_original : Lecce, Gallo: 'La strada è ancora lunga. Siamo consapevoli di essere forti' #SerieB -