Lazio | si dimette presidente Consiglio regionale | ' Mio operato corretto'

Advertising

petergomezblog : Concorsopoli in Regione Lazio, si dimette il presidente del consiglio Buschini. - fattoquotidiano : Concorsopoli in Regione Lazio, si dimette il presidente del consiglio Buschini: “Assunzioni regolari ma lascio per… - Damianodanny1 : ZINGARETTI NELLA BUFERA: SI DIMETTE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO MAURO BUSCHINI DOPO LO SCANDALO… - Sto_con_Put_in : RT @Sfn1974: Concorsopoli, si è dimesso il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini - Tiburnoofficial : Assunzioni Regione Lazio, si dimette il Presidente del Consiglio Mauro Buschini IL presidente del -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio dimette

La decisione dell'esponente del Pd è conseguenza della vicenda relativa ad alcune assunzioni a tempo indeterminato al Consiglio Regionale deldi 16 persone attinte da un bando del comune di ...Mauro Buschini, presidente del consiglio regionale del, ha annunciato le sue dimissioni in riferimento alla vicenda delle assunzioni alla Regione. 'Ho sempre lavorato nel pieno rispetto della legge, delle istituzioni e nella massima trasparenza. Negli ultimi giorni il Consiglio e la mia persona sono state vittime di attacchi e ...IL presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini ha comunicato pochi minuti fa alla capigruppo le sue dimissioni dopo il caso assunzioni. “Non vivo questa scelta come una resa, né come ...Il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini ha comunicato alla capigruppo le sue dimissioni. «Non vivo questa scelta come una resa, né come una azione dettata ...