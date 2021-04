Lazio, Rete Studenti Medi lancia il manifesto per il Next Generation (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Si sono ritrovati davanti alle scuole del Lazio con striscioni e megafoni per lanciare il ‘Manifesto studentesco per il futuro della scuola’. Questa mattina, i giovani della Rete Studenti Medi, si sono mobilitati per presentare le “idee sulla costruzione della scuola del domani”, scrivono sulle loro pagine social. “Ora è il momento di ridare all’istruzione pubblica la centralità che le spetta- aggiungono i ragazzi e le ragazze in un post pubblicato su Facebook e Instagram- In questo mese ci siamo chiesti qual è il futuro che la politica sta pensando per noi. E abbiamo pensato di rispondere. Da settembre ci interroghiamo sulla scuola che vorremmo e il Next Generation rappresenta lo strumento che ci può permettere di raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati”. “Bisogna ripensare alla scuola dalle sue fondamenta e far sì che la nostra voce raggiunga chi ha la responsabilità di portare un reale cambiamento al nostro paese– continuano i giovani della Rete studenti Medi del Lazio- Serve sfruttare l’occasione del Next Generation Eu per costruire la scuola che vogliamo. Una scuola che ci dia spazio, che sia a misura di noi studenti e studentesse, che ci insegni ad essere consapevoli e ci consenta di formarci come vogliamo”. Leggi su dire (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Si sono ritrovati davanti alle scuole del Lazio con striscioni e megafoni per lanciare il ‘Manifesto studentesco per il futuro della scuola’. Questa mattina, i giovani della Rete Studenti Medi, si sono mobilitati per presentare le “idee sulla costruzione della scuola del domani”, scrivono sulle loro pagine social. “Ora è il momento di ridare all’istruzione pubblica la centralità che le spetta- aggiungono i ragazzi e le ragazze in un post pubblicato su Facebook e Instagram- In questo mese ci siamo chiesti qual è il futuro che la politica sta pensando per noi. E abbiamo pensato di rispondere. Da settembre ci interroghiamo sulla scuola che vorremmo e il Next Generation rappresenta lo strumento che ci può permettere di raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati”. “Bisogna ripensare alla scuola dalle sue fondamenta e far sì che la nostra voce raggiunga chi ha la responsabilità di portare un reale cambiamento al nostro paese– continuano i giovani della Rete studenti Medi del Lazio- Serve sfruttare l’occasione del Next Generation Eu per costruire la scuola che vogliamo. Una scuola che ci dia spazio, che sia a misura di noi studenti e studentesse, che ci insegni ad essere consapevoli e ci consenta di formarci come vogliamo”.

