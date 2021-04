“La sua famiglia…”. Giulia Salemi non ci sta. Parla e chiarisce tutto, Pierpaolo Pretelli smentito (Di mercoledì 7 aprile 2021) Durante il fine settimana di Pasqua Pierpaolo Pretelli ha presentato il figlio Leonardo a Giulia Salemi. Era stato lui stesso ad annunciarlo “Voglio dare una notizia all’esercito Prelemi, o setta, adesso dicono anche questo – ha raccontato Pier in radio – Ieri Giulia e Leonardo si sono conosciuti per la prima volta. Lei è stata con mio figlio. Abbiamo passato delle ore insieme. Come è andata? Benissimo, alla grandissima, sono felicissimo”. “È stato un momento che ha riempito la mia felicità. Assolutamente, mio figlio è la persona più importante e se gli ho fatto conoscere Giulia qualcosa vuol dire. Poi lei è la prima donna che presento a mio figlio dopo la separazione da Ariadna”. Poi ha aggiunto: “Per me era talmente una cosa importante che non avrei mai fatto questo passo senza la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Durante il fine settimana di Pasquaha presentato il figlio Leonardo a. Era stato lui stesso ad annunciarlo “Voglio dare una notizia all’esercito Prelemi, o setta, adesso dicono anche questo – ha raccontato Pier in radio – Ierie Leonardo si sono conosciuti per la prima volta. Lei è stata con mio figlio. Abbiamo passato delle ore insieme. Come è andata? Benissimo, alla grandissima, sono felicissimo”. “È stato un momento che ha riempito la mia felicità. Assolutamente, mio figlio è la persona più importante e se gli ho fatto conoscerequalcosa vuol dire. Poi lei è la prima donna che presento a mio figlio dopo la separazione da Ariadna”. Poi ha aggiunto: “Per me era talmente una cosa importante che non avrei mai fatto questo passo senza la ...

