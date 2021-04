(Di mercoledì 7 aprile 2021)- Justinè il grande ex della partita. È in prestito al Lipsia ma sotto contratto con lache domani sera affronterà ai quarti di Europa League l'nel quale è cresciuto . ...

Kluivert, parola all'ex: 'La Roma può battere l'Ajax': Le parole dell'attaccante: "Dispiace non poter giocare quest…

Corriere dello Sport.it

"Un vero peccato che questa partita non si sia giocata l'anno scorso, mi sarebbe piaciuto sfidare l'Ajax" ha dettoa Algemeen Dagblad. "Conosco entrambe le squadre, è davvero difficile dire ...Doppio cambio al 15 per Nagelsmann: dentro, fuori Forsberg, mentre Hwang prende il posto ... leggiamo insieme le formazioni ufficiali e poial campo perché Liverpool Lipsia comincia! ...ROMA- Justin Kluivert è il grande ex della partita. È in prestito al Lipsia ma sotto contratto con la Roma che domani sera affronterà ai quarti di Europa League l'Ajax nel quale è cresciuto. Guarderà ...