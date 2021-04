Influencer e social network hanno cambiato il modo di curare la brand reputation (Di mercoledì 7 aprile 2021) La brand reputation ha a che fare con la fiducia che i consumatori ripongono circa le possibilità di trovare soddisfatte le proprie aspettative in un certo prodotto o servizio, riconducibili al brand stesso. È una metrica fondamentale nella valutazione di un brand cui corrispondono importanti risvolti economici. Le nuove tecnologie e l’esplosione dei social media hanno messo fortemente sotto pressione la reputazione del brand online e off line, perché le informazioni non sono più controllabili come un tempo. Fino a un recente passato, le aziende erano in grado di costruire fin nei minimi dettagli la reputazione del proprio marchio utilizzando la pubblicità, le pubbliche relazioni “offline” e i media tradizionali: i canali, cosiddetti top-down, come la tv, la radio ma ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 aprile 2021) Laha a che fare con la fiducia che i consumatori ripongono circa le possibilità di trovare soddisfatte le proprie aspettative in un certo prodotto o servizio, riconducibili alstesso. È una metrica fondamentale nella valutazione di uncui corrispondono importanti risvolti economici. Le nuove tecnologie e l’esplosione deimediamesso fortemente sotto pressione la reputazione delonline e off line, perché le informazioni non sono più controllabili come un tempo. Fino a un recente passato, le aziende erano in grado di costruire fin nei minimi dettagli la reputazione del proprio marchio utilizzando la pubblicità, le pubbliche relazioni “offline” e i media tradizionali: i canali, cosiddetti top-down, come la tv, la radio ma ...

