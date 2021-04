Il M5S incalza Bruxelles | stop ai brevetti sui vaccini Una mozione mira a rendere l’Italia autosufficiente

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Per uscire dal pantano del coronavirus è necessario sospendere isui. Ne sono convinti i deputati del Movimento 5 Stelle della Camera che hanno presentato una, già approvata, che potrebbe essere la vera svolta nella lotta alla pandemia. “In questa fase cruciale per la buona riuscita della campagna vaccinale bisogna aumentare con urgenza la produzione deie dei farmaci anti Covid. Per questo è importante sospendere temporaneamente isuie prevedere l’utilizzo della licenza obbligatoria, come abbiamo chiesto nella nostra, a prima firma della deputata Angela Ianaro (nella foto)” fanno sapere in una nota i grillini. LaM5S, di cui La Notizia aveva già parlato nei giorni scorsi, “impegna il ...

Ancor più decisa Giulia Grillo , deputata dinonché ex ministro della Salute, secondo cui "non possiamo permettere che un calo delle forniture comprometta la campagna vaccinale" per questo "ho ......