Il gruppo H&M in crisi | oltre 1000 licenziamenti

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Verranno chiusi più di 30 negato in Spagna Non è un momento facile per nessuno, nemmeno per la catena svedese d’abbigliamento H&M. Secondo le ultime indicazioni in Spagna verranno chiusi30 negozi e verranno licenziatepersone che attualmente sono in aspettativa. La pandemia ha colpito anche i gruppi più forti e già a inizio anno il colosso aveva annunciato la chiusura di ben 350 negozi sui 5000 presenti in tutto il mondo con la promessa, però, di aprirne altriper una maggiore digitalizzazione del settore. In Spagna non sono state annunciate, come spiega AGI,ma ne ha parlato e quindi ne ha dato conferma il sindacato spagnolo della Commissione dei Lavoratori (CCOO) ha definito le chiusure dei negozi “sproporzionate” e i...

Advertising

AIFI_nazionale : ?? Domani sera h 21 tutti su #AIFIChannel per parlare di “Concussion: il ruolo del fisioterapista” insieme al grupp… - sweetcreatvre_H : @makeitfirejjk Già me lo immagino a ballare i balli di gruppo nei villaggi turistici AHAHAHAHAH - vampi_elsa : @H_L_N_L_Z__ Gruppo san a quanto pare - H_L_N_L_Z__ : Ma quindi domani, nel programma, sapremo il gruppo sanguigno o proprio il dna ?#DenisePipitone - Zonker_H : @_DAGOSPIA_ Ma il Gruppo GEDI quello che è andato a intervistare la triste e sola Serbelloni Mazzanti (EXOR) a Portofino? -

Ultime Notizie dalla rete : gruppo H&M

TUTTO mercato WEB

...>A Atlético Marte - Alianza El Salvador > Primera División 2020/2021 Clausura >B ...30 Cassino Calcio 1924 - Team Nuova Florida 15:00 Monterosi FC - Giugliano Italia > Serie D Girone......5 milioni di euro), non male per un mezzo che, su strada, non riusciva a superare i 110 km/. Per ... Ilha inoltre deciso di non... Londra è la città meno inglese Anche per questo è quella meno ...Non è un momento facile per nessuno, nemmeno per la catena svedese d’abbigliamento H&M. Secondo le ultime indicazioni in Spagna verranno chiusi oltre 30 negozi e verranno licenziate oltre 1000 persone ...L’eurodeputato francese Raphaël Glucksmann ricorda come i grandi brand della moda approfittino della manodopera forzosa e a basso costo. E indica come ...