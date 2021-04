(Di mercoledì 7 aprile 2021) "Ogni martedì osserviamo un aumento dei decessi. Oggi, per via di Pasquetta, la distorsione si è vista il mercoledì. E' evidente che abbiamo un problema con la raccolta dei dati". Rispetto agli altri paesi continuiamo ad avere più decessi. E' possibile che molti casi di...

Advertising

riccio_m : Il dato tragico delle 627 vittime. L’epidemiologa Salmaso: “Dopo i week end c’è sempre un picco anomalo” - BeltramoPaolo : Il dato tragico delle 627 vittime. L'epidemiologa Salmaso: 'Dopo i week end c'è sempre un picco anomalo' - giuliog : RT @repubblica: Il dato tragico delle 627 vittime. L'epidemiologa Salmaso: 'Dopo i week end c'è sempre un picco anomalo' - liberainfo : RT @repubblica: Il dato tragico delle 627 vittime. L'epidemiologa Salmaso: 'Dopo i week end c'è sempre un picco anomalo' - repubblica : Il dato tragico delle 627 vittime. L'epidemiologa Salmaso: 'Dopo i week end c'è sempre un picco anomalo' -

Ultime Notizie dalla rete : dato tragico

la Repubblica

Ecco allora che oggi si raggiunge un numero di vittime: 627, duecento in più rispetto a ieri. "L'abbiamo notato già da un po'. Il martedì ilcumulativo riportato dalla Protezione Covile ...Ecco allora che oggi si raggiunge un numero di vittime: 627, duecento in più rispetto a ieri. 'L'abbiamo notato già da un po'. Il martedì ilcumulativo riportato dalla Protezione Covile ...Previsioni meteo Velletri. Tempo che risulterà un po’ variabile in zona con cieli parzialmente nuvolosi ma clima piuttosto freddo. Temperature minime molto basse e attorno allo ...Ecco allora che oggi si raggiunge un numero di vittime tragico: 627, duecento in più rispetto a ieri. “L’abbiamo notato già da un po’. Il martedì il dato cumulativo riportato dalla Protezione Covile ...