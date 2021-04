Gli ultimi tre papi in mezzo ai teocon (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mentre Papa Francesco presiedeva la Liturgia della Passione, lo scorso Venerdì Santo, 2 aprile, il predicatore della Casa Pontificia ha invitato i vescovi e tutti i cattolici a esaminare le loro coscienze sui modi in cui possono danneggiare l’unità della Chiesa cattolica. La protezione di Dio, ha detto, “non scusa le nostre divisioni”, ma le rende ancora maggiormente degne di condanna e dovrebbe ispirare maggiori sforzi per sanarle. “La causa più comune delle aspre divisioni tra i cattolici”, ha aggiunto a sorpresa, ”non sono i dogmi, né i sacramenti e i ministeri, nessuna delle cose che per singolare grazia di Dio preserviamo pienamente e universalmente”. Invece, ha detto, “le divisioni che polarizzano i cattolici derivano da scelte politiche che si trasformano in ideologie che hanno la priorità su considerazioni religiose ed ecclesiali e portano al completo abbandono del valore e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mentre Papa Francesco presiedeva la Liturgia della Passione, lo scorso Venerdì Santo, 2 aprile, il predicatore della Casa Pontificia ha invitato i vescovi e tutti i cattolici a esaminare le loro coscienze sui modi in cui possono danneggiare l’unità della Chiesa cattolica. La protezione di Dio, ha detto, “non scusa le nostre divisioni”, ma le rende ancora maggiormente degne di condanna e dovrebbe ispirare maggiori sforzi per sanarle. “La causa più comune delle aspre divisioni tra i cattolici”, ha aggiunto a sorpresa, ”non sono i dogmi, né i sacramenti e i ministeri, nessuna delle cose che per singolare grazia di Dio preserviamo pienamente e universalmente”. Invece, ha detto, “le divisioni che polarizzano i cattolici derivano da scelte politiche che si trasformano in ideologie che hanno la priorità su considerazioni religiose ed ecclesiali e portano al completo abbandono del valore e ...

Advertising

RaiUno : Hai seguito attentamente gli ultimi episodi di #Leonardolaserie? In attesa dei nuovi, scopri gli indizi sull’omici… - fattoquotidiano : È bastato smettere di inserire i cassaintegrati a zero ore tra gli occupati per far sì che il crollo dei posti di l… - FratellidItalia : Negli ultimi 10 gg sono oltre 600 gli immigrati sbarcati clandestinamente a Lampedusa, con tutti i pericoli e le co… - FootballAndDre1 : @ValerioLettieri @internazionaleL klopp, gasperini, de zerbi, quello del lipsia...anche se ovviamente gli ultimi due non sono a livelli alti - hxnesiv : @_louisgoldenx domani escono gli ultimi due!! -