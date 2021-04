Gli inglesi contro Ineos e l’idea di una Coppa in UK: “Volgare opportunismo” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Gli appassionati di vela e di nautica inglesi non sembrano essere d’accordo con il loro team, Ineos UK, nell’idea di portare la Coppa America in Inghilterra per una sfida a due con Team New Zealand. A rivelare lo stato d’animo tra i sudditi di sua maestà ci ha pensato l’esperto britannico Magnus Wheatley sul suo blog rule69. Wheatley ha passato il weekend di Pasqua sul Solent, il braccio di mare che separa l’isola di Wight dalla terraferma dove, nella proposta foraggiata da Ineos, si dovrebbe tenere una Coppa a due l’anno prossimo. Qui si stava svolgendo una regata con 80 barche che ha segnato per la vela inglese un ritorno alla “quasi normalità” dopo le restrizione per il Covid. Wheatley ha chiesto a regatanti e appassionati cosa pensassero dell’idea di ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 7 aprile 2021) Gli appassionati di vela e di nauticanon sembrano essere d’accordo con il loro team,UK, neldi portare laAmerica in Inghilterra per una sfida a due con Team New Zealand. A rivelare lo stato d’animo tra i sudditi di sua maestà ci ha pensato l’esperto britannico Magnus Wheatley sul suo blog rule69. Wheatley ha passato il weekend di Pasqua sul Solent, il braccio di mare che separa l’isola di Wight dalla terraferma dove, nella proposta foraggiata da, si dovrebbe tenere unaa due l’anno prossimo. Qui si stava svolgendo una regata con 80 barche che ha segnato per la vela inglese un ritorno alla “quasi normalità” dopo le restrizione per il Covid. Wheatley ha chiesto a regatanti e appassionati cosa pensassero deldi ...

