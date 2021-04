Ennesimo atto vandalico al Parco Incontro | squarciate coperture e ribaltate sedie

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ancora atti vandalici aldi Forlì, in via Ribolle. Ignoti hanno fsquarciato i teloni che proteggono dalle intemperie e dal freddo la struttura dove normalmente si danno ...

Ancora atti vandalici al Parco Incontro di Forlì, in via Ribolle. Ignoti hanno fatto squarciato i teloni che proteggono dalle intemperie e dal freddo la struttura dove normalmente si danno ...L'assessore alla sicurezza dopo l'ennesima spaccata in una pizzeria: "Conosciamo i problemi della zona, vogliamo intervenire" ...