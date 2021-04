'Daspo - bar' a Milano per uno spacciatore: niente bar e ristoranti per due anni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Milano - Divieto di entrare nei bar per due anni. Pena, l'arresto e una multa molto salata. È la misura di prevenzione inflitta dalla Questura di Milano a un italiano di 33 anni, che lo scorso marzo ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 7 aprile 2021)- Divieto di entrare nei bar per due. Pena, l'arresto e una multa molto salata. È la misura di prevenzione inflitta dalla Questura dia un italiano di 33, che lo scorso marzo ...

